Il professor Monti è noto per aver spesso contrastato le corporazioni, mentre nel frattempo, il direttore Cerasa affronta il tema del “mentalismo”, una forma di magia che si distingue per la capacità di leggere nel pensiero e di ignorare la verità dei fatti, concentrandosi invece sulle intenzioni degli autori. Entrambi i temi sono stati discussi in recenti articoli e opinioni pubblicate.

Al direttore - Caro Cerasa, il “mentalismo” è una forma di magia che, tra i suoi trucchi, si vanta di leggere nel pensiero, di disinteressarsi della verità dei fatti per spiegare le reali intenzioni dei suoi autori. Nella campagna referendaria abbiamo visto all’opera falangi di giuristi, politici e opinionisti dediti a questa forma di spettacolo. A essi si sono aggiunti, nelle ultime settimane, i “garantisti per il No”. Sono quei giuristi, politici e opinionisti secondo cui il significato di un testo è dato, sempre e inevitabilmente, dal contesto. Nella sua intervista di lunedì al Corriere della Sera, ad esempio, Mario Monti si domanda: “Questa riforma della giustizia quali effetti avrebbe sullo stato di diritto, nel momento storico che stiamo vivendo?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E pensare che il professor Monti ha sempre combattuto le corporazioni

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