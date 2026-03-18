eon rafforza rete ricarica in lombardiainaugurata a melzo nuova stazione ultra fast

E.On ha aperto una nuova stazione di ricarica ultra-fast per veicoli elettrici a Melzo, presso l'Hotel Gama, in Lombardia. La società del Gruppo E.On, specializzata nella gestione di infrastrutture pubbliche di ricarica, ha annunciato l'inaugurazione oggi, rafforzando così la rete di ricarica nella regione. La struttura fa parte del progetto di espansione di E.On drive infrastructure (Edri).

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - E.On drive infrastructure (Edri), società del Gruppo E.On specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche di ricarica, ha inaugurato oggi a Melzo, presso l'Hotel Gama, una nuova stazione di ricarica 'ultra fast' per veicoli elettrici. Il punto di Melzo è equipaggiato con due colonnine Alpitronic hypercharger da 300 kW, una delle soluzioni tecnologiche più avanzate oggi disponibili in Europa, per un totale di quattro punti di ricarica. Questa tecnologia consente a un moderno veicolo elettrico di aggiungere circa 350 km di autonomia in meno di 30 minuti, offrendo tempi di ricarica ridotti e un'esperienza semplice e intuitiva grazie a un'interfaccia user-friendly. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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