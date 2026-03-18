È morto Tonino Apicella | era il padre di Mariano compositore chitarrista e cantante di Silvio Berlusconi

È deceduto a 84 anni Tonino Apicella, cantante noto nel panorama musicale napoletano. Apicella era padre di Mariano, che è compositore, chitarrista e cantante di Silvio Berlusconi. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore musicale locale, e il suo nome era associato a diverse esibizioni e successi nel corso degli anni. La notizia è stata diffusa dai familiari e dagli amici più stretti.

Lutto nel mondo della musica partenopea. È morto, a 84 anni, il cantante Tonino Apicella, padre di Mariano compositore, chitarrista e cantante di Silvio Berlusconi. Cantante e chitarrista napoletano, Tonino Apicella ha iniziato a fare i primi passi nel mondo della musica negli Anni Quaranta e si è contraddistinto subito ler i componimenti melodici. Tra i primi ad ufficializzare la morte dell’artista è stato l’organizzatore di eventi e presentatore Mario Guida su Instagram, commentando la perdita di “un’altra importante perdita per la musica napoletana. Riposa in pace amico mio”. A ricordarlo anche la collega e amica Ida Rendano: “Ancora un’altra perdita importante per la nostra città e per me in particolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Tonino Apicella, musica napoletana in lutto. Era il padre di Mariano

Addio a Tonino Apicella, voce della canzone napoletana. Il figlio Mariano e l’amicizia con BerlusconiÈ morto a 86 anni Tonino Apicella, cantante napoletano e interprete della tradizione melodica partenopea.

Approfondimenti e contenuti su Tonino Apicella

Temi più discussi: Morto Tonino Apicella, Napoli piange un altro artista della canzone: era il papà di Mariano; Morto Tonino Apicella, musica napoletana in lutto. Era il padre di Mariano; Morto Tonino Apicella, cantante, padre di Mariano, il menestrello di Berlusconi; Musica napoletana in lutto: addio a Tonino Apicella.

Addio al maestro della musica napoletana Tonino ApicellaMusica in lutto: è morto il maestro della musica napoletana Tonino Apicella, padre di Mariano, interprete della canzoni di Silvio Berlusconi. newsmondo.it

Morto Tonino Apicella, cantante, padre di Mariano, il menestrello di BerlusconiAddio a Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano, sulla piazza fin dagli anni Quaranta, noto per numerosi testi e musiche melodiche (non a caso negli anni recenti realizzò una canzone dal ti ... fanpage.it

Musica napoletana in lutto, è morto Tonino Apicella: era il papà di Mariano - https://nap.li/Tv1B - facebook.com facebook

Morto #tonino apicella, addio ad una delle ultime voci della #musica napoletana: era il papà di Mariano x.com