E’ finita l’era del superbonus 110% | Edilizia adesso nuovi strumenti

L’era del superbonus 110% si conclude e apre la strada a nuovi strumenti per la riqualificazione edilizia. Domani a Ferrara si tiene un convegno organizzato da Cna Costruzioni Nazionale, dedicato a discutere di incentivi e opportunità nel settore delle costruzioni. L’evento riunisce professionisti e operatori del settore per analizzare le modalità di intervento e le future strategie di intervento.

Riqualificare il patrimonio edilizio: strumenti, incentivi e opportunità. Domani a Ferrara il convegno di Cna Costruzioni Nazionale. La riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale è una delle priorità che il nostro Paese deve affrontare. Dopo la fine del superbonus 110% è necessario individuare nuovi strumenti e incentivi per procedere all’adeguamento di un numero enorme di edifici ormai obsoleti, energivori e poco efficienti. A questi temi è dedicato il convegno che si terrà, nella sala conferenze Cna di Via Caldirolo 84, domani alle 15.30. Il convegno è organizzato da Cna Costruzioni Nazionale, di cui è presidente, per il quadriennio in corso, l’imprenditore ferrarese Riccardo Roccati, già presidente regionale delle Costruzioni e vice presidente di Cna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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