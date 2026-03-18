Su Instagram, una madre di animali ha condiviso le immagini del suo Rottweiler, rivelando un trucco biologico che ha attirato l’attenzione degli utenti online. La foto mostra il cane con un aspetto naturale, senza interventi estetici, dimostrando come un semplice metodo possa valorizzare l’aspetto dell’animale. La pubblicazione ha ottenuto numerosi commenti e like da parte degli appassionati di animali.

Un momento di tenerezza digitale si è consumato su Instagram, dove una madre di animali ha trasformato il suo Rottweiler in un modello di bellezza naturale. La protagonista è Dyce, il cane che oggi indossa un rossetto biologico fatto con polpa di barbabietola, ottenendo l’approvazione immediata della rete. Non si tratta di trucco chimico, ma di una polvere organica applicata con delicatezza sulle guance del cane, creando un effetto arrossito che esalta i suoi lineamenti già attraenti. Il video, condiviso dall’account @dycederottweiler, cattura questa scena intima e gioiosa, mostrando come la cura personale possa diventare un atto d’amore condiviso tra umano e animale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dyce il Rottweiler: il trucco bio che ha conquistato il web

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