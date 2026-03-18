‘Dune | Parte Tre’ il trailer italiano ufficiale

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Dune – Parte Tre, il terzo e ultimo episodio della serie cinematografica ispirata ai romanzi di Frank Herbert. Il film è diretto da Denis Villeneuve e vede nel cast attori come Timothée Chalamet, Zendaya, Anya-Taylor Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem, Jason Momoa e Florence Pugh. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

È arrivato il primo trailer ufficiale di Dune – Parte Tre, ultimo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di Frank Herbert e diretta da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Anya-Taylor Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem, Jason Momoa e Florence Pugh. Nei cinema italiani a dicembre prossimo. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni e le rivelazioni del trailer italiano. Con il primo trailer ufficiale di Dune Parte Tre di Denis Villeneuve comincia l’attesa per il 17 dicembre, quando sarà in sala l’ultimo capitolo della trilogia basata sui romanzi sci-fi di Frank Herbert. Torna naturalmente nel cast Timothée Chalamet come Paul Atreides, insieme a Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Josh Brolin, con Robert Pattinson, Javier Bardem e una promessa apparizione di Rebecca Ferguson alias Lady Jessica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Dune - Parte Tre | Teaser Trailer Ufficiale

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