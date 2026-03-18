Due medici indagati per falso | orari truccati e video incriminanti

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver alterato gli orari di lavoro e per la presenza di video che potrebbero incriminarli. L’indagine riguarda la morte di un bambino avvenuta presso l’ospedale Monaldi. La notizia è stata resa nota mercoledì 18 marzo 2026, con l’obiettivo di chiarire i dettagli di un procedimento ancora in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli – L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore non andato a buon fine, prende una piega significativa. La Procura di Napoli ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati il primario Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, già sotto inchiesta per omicidio colposo insieme ad altri cinque professionisti sanitari. Un elemento centrale delle indagini riguarda il momento del clampaggio aortico, procedura fondamentale che consente l’espianto del cuore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Due medici indagati per falso: orari truccati e video incriminanti. Articoli correlati Monaldi, due medici indagati anche per falso in cartella clinicaSi aggrava ilquadro investigativosulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Ospedale Monaldi. Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falsoNuovi sviluppi nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di... Approfondimenti e contenuti su Due medici Temi più discussi: C'è una nuova contestazione per due dei sette medici dell'ospedale Monaldi di Napoli indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio circa due mesi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggi; Ravenna, sospesi per dieci mesi tre medici indagati per i falsi certificati: ad altri cinque è stato vietato di certificare; Bimbo trapiantato, anche l'ipotesi di falso per due medici indagati: Modificata la cartella clinica; Rassegna stampa, i giornali di mercoledì 18 marzo. Trapianto Napoli: modifiche a cartella clinica, due medici indagati anche per falsoSi sospetta che abbiamo alterato la cartella clinica per far coincidere l'orario di arrivo dell'organo da Bolzano e di espianto del cuore del bambino ... msn.com Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso in cartella clinicaL'ospedale Monaldi di Napoli (foto Cavero/LaPresse) Nuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti ... msn.com #Napoli La morte del piccolo Domenico Caliendo (2 anni). La cartella clinica secondo gli inquirenti sarebbe stata modificata dopo il trapianto di cuore. Due medici indagati per falso. Chiesta per entrambi la misura interdittiva. facebook #TG2000 - Bimbo morto a #Napoli, due #medici indagati per falso nella cartella clinica #18marzo #Nola #Monaldi #DomenicoCaliendo #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @MinisteroSalute x.com