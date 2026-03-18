Due automobili sono state coinvolte in incendi avvenuti a breve distanza tra loro, entrambi esplosi nel giro di pochi minuti. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti sul luogo poco dopo le 13 per spegnere le fiamme. Le autorità stanno seguendo la pista del dolo per chiarire le cause degli incendi.

Le due auto hanno preso fuoco nel giro di pochissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti sul posto poco dopo le ore 13. Sono arrivati nel piazzale Adriatico di Marcelli di Numana per domare il rogo della prima auto. Poi si sono diretti all’altra. La squadra di Osimo, sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante piena di vegetazione, a due passi dal mare. L’intervento è durato per almeno tre ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Si indaga a tutto tondo: le due auto infatti, appartenenti ad altrettante persone che tra loro non si conoscono, erano posizionate a circa 40 metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due auto vanno a fuoco a distanza l’una dall’altra. Si segue la pista del dolo

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