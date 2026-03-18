Droga cala Mdma e salgono coca e ketamina | il trend dello sballo in Europa da reti fognarie di 115 città

In 115 città europee, le analisi delle reti fognarie mostrano un calo dell'MDMA mentre aumentano i livelli di cocaina e ketamina. A Milano, i dati indicano che l'uso di MDMA rimane stabile, mentre in altre località si registra una diminuzione di questa sostanza. Nel frattempo, sono in crescita le tracce di cocaina e ketamina nelle acque reflue urbane.

(Adnkronos) – Cala l'Mdma (ma non a Milano dove l'utilizzo resta costante), aumentano significativamente la cocaina e ketamina. Sono gli ultimi trend dello sballo in Europa. Una fotografia che arriva dalle reti fognarie di 115 città. L'analisi di campioni di acque reflue può raccontare molto della vita nelle metropoli e nei centri urbani del Vecchio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Arrestato per droga il rapper Malacarne a Milano: addosso cocaina e hashish, in casa ketamina, mdma e ossicodoneEmilio Finzio, il rapper conosciuto come Malacarne o "Don Mala", è stato arrestato il 12 febbraio in viale Monza a Milano per droga.

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

Aggiornamenti e notizie su Droga cala Mdma e salgono coca e...

Droga, cala Mdma e salgono coca e ketamina: il trend dello sballo in Europa da reti fognarie di 115 cittàCala l'Mdma (ma non a Milano dove l'utilizzo resta costante), aumentano significativamente la cocaina e ketamina. Sono gli ultimi trend dello sballo in Europa. Una fotografia che arriva dalle reti fog ... adnkronos.com

Droghe. L’analisi delle acque reflue in Europa: giù l’Mdma (-16%), crescono cocaina (+22%) e ketamina (+41%)Il nuovo studio europeo ha monitorato 115 città in 25 Paesi su 72 milioni di abitanti. Differenze territoriali contenute, ma aumenti diffusi per cocaina e ketamina. quotidianosanita.it