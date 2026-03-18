La Cina sta monitorando attentamente lo stretto di Hormuz, dove si trova una grande nave spia che potrebbe supportare l’intelligence di Teheran. Questa operazione si svolge in un momento in cui i flussi di petrolio continuano a transitare nonostante il blocco. La presenza della nave e le attività cinesi sono al centro delle attenzioni, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sulle mosse ufficiali.

Cosa fa oggi la Cina nello stretto di Hormuz? L’interrogativo è pregnante, soprattutto perché ha fatto capolino da giorni la meganave spia che potrebbe aiutare l’intelligence di Teheran, passaggio che si intreccia ai flussi petroliferi che passano nonostante il blocco. Il dragone anche in questa partita è apparentemente silente, ma presente. Sui media del Golfo si parla molto del fatto che questa guerra rappresenti un capitolo della rivalità tra Stati Uniti e Cina, con Washington impegnata a controllare le risorse energetiche e le rotte marittime per impedire a Pechino di raggiungere il predominio. Tesi, controtesi e opinioni che si stanno mescolando in queste ore a fatti oggettivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dragone silente. Così Xi studia le contromosse a Hormuz

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