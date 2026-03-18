Dossier hard in FdI la Procura di Prato chiude le indagini sul caso Cocci e accusa di revenge porn politico empolese

La Procura di Prato ha concluso le indagini preliminari sul cosiddetto “caso Cocci”, un episodio che ha coinvolto membri di Fratelli d’Italia e ha portato all’accusa di revenge porn politico nei confronti di una persona dell’Empolese. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio importante in una vicenda che ha attirato l’attenzione sulla scena politica regionale toscana.

La Procura di Prato ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, mettendo un primo, pesantissimo punto fermo su una vicenda torbida che da mesi avvelena il clima politico regionale toscano. Fu proprio Il Fatto Quotidiano a fine agosto 2025 a far esplodere il caso, rivelando per primo l’esistenza di un dossieraggio a luci rosse nato per far saltare le candidature interne a Fratelli d’Italia. Poggianti principale accusato, scompare Belgiorno Dal comunicato diffuso dalla Procura guidata da Luca Tescaroli le accuse formalizzate contro l’ex vicepresidente del consiglio comunale di Empoli Andrea Poggianti sono gravissime: revenge porn, diffamazione aggravata e tentata violenza privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dossier hard in FdI, la Procura di Prato chiude le indagini sul “caso Cocci” e accusa di revenge porn politico empolese Articoli correlati Caso Cocci, chiuse le indagini: accuse di revenge porn, violenza privata, diffamazionePrato, 18 marzo 2026 – La procura della Repubblica presso il tribunale di Prato comunica di aver concluso le investigazioni sul “caso Cocci”, e che è... Prato: inchiesta su “revenge porn” per bloccare carriera politica. Indagini chiusePRATO – Sono state chiuse dalla Procura di Prato le indagini sul ricatto subito dall’ex capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale della... Tutti gli aggiornamenti su Dossier hard in FdI la Procura di Prato... Prato, indagini chiuse sulla «guerra fratricida» in FdI e i ricatti hard al consigliere Tommaso Cocci: «A capo l'ex vicepresidente del consiglio comunale di Empoli, Andrea ...La carriera politica di Cocci si è fermata all'indomani della vicenda. Tra i reati ipotizzati figura anche il tentativo di violenza privata, poiché l’azione avrebbe avuto l’obiettivo di compromettere ... corrierefiorentino.corriere.it Prato: inchiesta su revenge porn per bloccare carriera politica. Indagini chiuseSono state chiuse dalla Procura di Prato le indagini sul ricatto subito dall'ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale della città toscana, Tommaso Cocci. Secondo quanto fa sapere la P ... firenzepost.it