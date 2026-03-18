La USS Ford, nave da guerra statunitense, è tornata a Creta per effettuare riparazioni dopo un incidente che ha coinvolto i bagni e un incendio a bordo. La nave, impiegata nell’operazione contro Nicolás Maduro e nel lancio di caccia F18 Hornet con bombe sull’Iran, ha subito danni che hanno richiesto interventi di manutenzione prima di riprendere le attività.

Dopo aver preso parte all’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, è stata utilizzata per il decollo di decine di caccia F18 Hornet, carichi di bombe da sganciare sull’ Iran. Adesso la portaerei USS Gerald Ford – la più grande e potente al mondo – si prende una pausa forzata. L’ammiraglia della Marina Usa, al momento nel Mar Rosso, farà infatti rotta verso Creta per delle riparazioni dopo un serio incendio scoppiato a bordo la scorsa settimana. I bagni in tilt e la prima sosta a Creta, poi il rogo. Durante lo spostamento dai Caraibi al Mediterraneo si era verificato un primo problema sulla fortezza galleggiante, lunga 333 metri: erano infatti andati in tilt i servizi igienici, cosa che aveva causato – ovviamente – grossi disagi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dopo il guasto ai bagni, l’incendio a bordo: la USS Ford torna a Creta per riparazioni

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