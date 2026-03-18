Donna scomparsa | auto in spiaggia scatta il soccorso
Una donna di circa quarant’anni, proveniente dall’Europa orientale, è stata vista per l’ultima volta nel primo pomeriggio del 18 marzo 2026. Poco dopo, un’auto è stata trovata abbandonata sulla spiaggia, e sul posto sono stati inviati i soccorsi. Le ricerche sono in corso per rintracciarla, ma finora non ci sono aggiornamenti su eventuali ritrovamenti.
Una donna di circa quarant’anni, originaria dell’Europa orientale, è stata vista per l’ultima volta nel primo pomeriggio del 18 marzo 2026. La sua vettura è stata rinvenuta da un conoscente sulla battigia de La Playa de Cococciò, a Porto Sant’Elpidio, con una borsa lasciata sul tettuccio. L’ultimo segnale del telefono cellulare della signora è stato captato intorno alle ore 13:00, dopo di che non vi sono state più notizie. Di conseguenza, si è attivata la macchina dei soccorsi coordinata dalla prefettura di Fermo, mobilitando Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per ricerche anche in mare aperto. La catena di comando tra Prefettura e Forze Operative. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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