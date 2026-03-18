Donna scomparsa | auto in spiaggia scatta il soccorso

Una donna di circa quarant’anni, proveniente dall’Europa orientale, è stata vista per l’ultima volta nel primo pomeriggio del 18 marzo 2026. Poco dopo, un’auto è stata trovata abbandonata sulla spiaggia, e sul posto sono stati inviati i soccorsi. Le ricerche sono in corso per rintracciarla, ma finora non ci sono aggiornamenti su eventuali ritrovamenti.

Una donna di circa quarant’anni, originaria dell’Europa orientale, è stata vista per l’ultima volta nel primo pomeriggio del 18 marzo 2026. La sua vettura è stata rinvenuta da un conoscente sulla battigia de La Playa de Cococciò, a Porto Sant’Elpidio, con una borsa lasciata sul tettuccio. L’ultimo segnale del telefono cellulare della signora è stato captato intorno alle ore 13:00, dopo di che non vi sono state più notizie. Di conseguenza, si è attivata la macchina dei soccorsi coordinata dalla prefettura di Fermo, mobilitando Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per ricerche anche in mare aperto. La catena di comando tra Prefettura e Forze Operative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donna scomparsa: auto in spiaggia, scatta il soccorso Articoli correlati Donna anziana cade in casa, scatta il soccorsoMomenti di grande preoccupazione per una donna anziana, sola in casa, che dopo la caduta accidentale non riusciva a rialzarsi per aprire la porta ai... Donna scomparsa da giorni a Sulmona, trovata l’auto: indagini in corsoL'Aquila - Nessuna notizia dal 30 gennaio di una 48enne residente a Sulmona: la Procura apre un fascicolo e affida le ricerche alla polizia. Altri aggiornamenti su Donna scomparsa Temi più discussi: Donna scomparsa da diverse ore, auto trovata vicino alla battigia. Si cerca anche in mare; Elena Burcioiu, dietro la scomparsa l'ombra di un uomo che voleva imporle la sua protezione; Il giallo di Elena, scomparsa da 10 giorni. Una testimone a 'Chi l'ha visto?': Era spaventata, si nascondeva - FoggiaToday; Donna scomparsa nella zona nord di Porto Sant'Elpdio, ricerche in mare: quindici mezzi coinvolti. Porto Sant'Elpidio, donna di 45 anni scomparsa: ricerche a tappeto via mare e terraPORTO SANT'ELPIDIO - Scomparsa una 45enne, ricerche in mare e via terra. L'allarme è scattato nel pomeriggio a Porto Sant'Elpidio. Un conoscente della donna ha visto ... corriereadriatico.it Sulmona, donna di 48 anni scomparsa nel nulla da giorni: aperta un’indagine, ricerche in corsoSvanita nel nulla dal 30 gennaio scorso una donna di 48 anni di Sulmona. Il suo nome è Mary D’Artista e lavora in una Rsa, ma di lei nessuna traccia dallo scorso venerdì. Non emergono neppure indizi ... affaritaliani.it Donna di 45 anni scomparsa a Porto Sant’Elpidio. Ricerche in corso della Guardia Costiera. Il video diffuso. - facebook.com facebook Donna scomparsa nel 1999, testimone 'vidi cumulo di pietre simile a una tomba'. La donna è stata ascoltata dai Cc. Il pm di Lecce valuta se fare uno scavo sulla costa #ANSA x.com