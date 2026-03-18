Donna di 40 anni muore in Campania

Aversa si è svegliata con una notizia triste: una donna di 40 anni è deceduta improvvisamente nella città campana. La vittima, di nome Carmela Monaco, era residente nella zona e la sua morte ha suscitato molta attenzione tra i residenti. Al momento non sono state rese note le cause del decesso, mentre la comunità si prepara per i funerali.

Aversa si è risvegliata avvolta da un silenzio insolito, rotto solo dalla notizia della morte improvvisa di Carmela Monaco, appena quarantenne. In poche ore, lo sgomento ha attraversato la città come un’eco difficile da fermare. Nessuno sembrava pronto ad accettare una perdita così improvvisa. Il dolore collettivo ha unito volti e storie diverse nello stesso sentimento. Chi la conosceva parla di una donna capace di donare senza chiedere nulla in cambio. Carmela viveva per la sua famiglia, mettendo sempre al primo posto i bisogni dei suoi figli. La sua presenza era discreta ma fondamentale, fatta di gesti quotidiani e attenzioni sincere. Ora quei piccoli gesti mancano più di ogni altra cosa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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