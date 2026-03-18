In questa epoca, Marco viene ricordato come un cristiano devoto e pieno di amore, che considerava la vita significativa solo se dedicata alla famiglia e alla comunità. Sempre attento agli altri, donava amore senza riserve e si impegnava quotidianamente per il benessere di chi lo circondava. La sua presenza lasciava un segno di generosità e attenzione costante verso le persone che incontrava.

"In questa epoca della forza, Marco lo ricordiamo come un cristiano pieno di amore, tanto che la vita per lui non avrebbe avuto senso se non fosse stata devota alla famiglia e alla città. E di questo lo ringraziamo ancora oggi, perché ne abbiamo un grandissimo bisogno". La dolcezza è la solita, quella che contraddistingue Matteo Zuppi. L’arcivescovo arriva silenzioso, ma atteso da tutti, e sussurra parole di amore nel ricordare Marco Biagi davanti a una platea che quasi si commuove a ogni frase. "La sua è un’eredità così importante, che esprime il tessuto di Bologna – sottolinea il cardinale –. Un’eredità che parla di diritti e di provare a vedere gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Donava amore guardando sempre gli altri"

Articoli correlati

Leggi anche: Dal “pronto, Cancelliere? Sto guardando un reality” alle medaglie rotte: gli “altri” Giochi | Olimpiadi Bestiali

Leggi anche: Preghiera del mattino, 8 marzo 2026: “Signore, fammi dono d’amore per gli altri”

Marcus Aurelius: The Philosopher Emperor of Rome