Donato dispositivo per elettroencefalografia neonatale alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico Foggia

È stato consegnato alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico di Foggia un nuovo dispositivo per l’elettroencefalografia neonatale. La donazione riguarda una strumentazione specifica destinata alla rilevazione dell’attività cerebrale dei neonati. La consegna è avvenuta presso il reparto, diretto dal Dottore responsabile, e si inserisce in un intervento di supporto alle attività cliniche del centro.

Strumentazione dedicata all’elettroencefalografia neonatale è stata donata alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico Foggia, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, dagli Agricoltori di Capitanata – Monti Dauni e Tavoliere, dalla famiglia Prencipe e dall’Associazione F.A.S.NE, nella persona del Dr. Vittorio Postiglione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Donato dispositivo per elettroencefalografia neonatale alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico Foggia Articoli correlati Settimana del Cervello al Policlinico di Foggia: servizi specialistici gratuiti nella struttura di Psicologia ClinicaColloqui di coppia, screening cognitivo, prevenzione dell'Alzheimer e orientamento ai servizi. Solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia/TINSabato 14 e domenica 15 marzo si terrà una raccolta di giocattoli proprio presso il Centro Commerciale Cavese grazie al supporto dei Volontari...