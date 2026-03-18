Durante la puntata di Domenica In trasmessa il 15 marzo, Mara Venier ha reagito con fermezza a un gesto di Teo Mammuccari, che ha portato a un momento di tensione nello studio. La conduttrice ha preso un cartello dal tavolo, strappandolo con decisione, suscitando reazioni tra il pubblico e gli altri presenti in studio. L'episodio ha attirato l'attenzione sui rapporti tra i conduttori e la gestione delle emozioni in diretta.

Un momento di forte tensione ha scosso lo studio di Domenica In nella trasmissione del 15 marzo, quando la conduttrice Mara Venier ha reagito con sdegno a un gesto considerato fuori luogo da parte del collega Teo Mammuccari. Durante una commossa commemorazione per l’amica Enrica Bonaccorti e il saluto al cameraman Marco in pensione, l’attore ha sventolato un cartello che ha interrotto l’atmosfera solenne, provocando una reazione immediata e diretta dalla ospite fissa del programma. La conduttrice non ha esitato a definire il comportamento dell’altro come inadeguato alla situazione emotiva del momento. L’episodio si è verificato mentre la presentatrice stava rendendo omaggio al tecnico che aveva lavorato anni nello studio della Rai 1, sottolineando quanto fosse importante quel saluto finale prima della sua pensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica In: Venier strappa il cartello a Mammucari

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