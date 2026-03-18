Domenica si terrà l’ultimo spettacolo della rassegna ‘Domenica a teatro’. La compagnia ‘Tanti Cosi Progetti’ presenterà ‘Il lupo e i sette capretti’, una delle fiabe più conosciute, con una messa in scena che combina teatro d’attore, pupazzi e oggetti. L’evento si svolgerà in un teatro locale, coinvolgendo il pubblico di tutte le età.

Penultimo appuntamento per la rassegna ’ Domenica a teatro ’. La compagnia ’ Tanti Cosi Progetti ’ porta in palcoscenico una delle fiabe più amate attraverso teatro d’attore, pupazzi e oggetti. Domenica alle 17 il sipario del teatro comunale si alzerà per ’ Il lupo e i sette capretti ’. Lo spettacolo, consigliato per un pubblico a partire dai quattro anni, ripercorre la celebre fiaba classica utilizzando le tecniche del teatro d’attore, affiancato dall’uso di pupazzi e oggetti. La storia racconta le peripezie di un lupo affamato che desidera a tutti i costi divorare i sette capretti, approfittando dell’assenza di mamma capra. Attraverso astuti stratagemmi e travestimenti, e complice l’indifferenza di altri personaggi del bosco come Mastro Porcello pasticcere, il lupo riuscirà in un primo momento a ingannare ben sei dei sette fratellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica a teatro con ’Il lupo e i sette capretti’

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