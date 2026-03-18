Diversi container della Trevalli bloccati in porto per la guerra

Nella giornata dedicata alla celebrazione del legame tra impresa e territorio, diversi container della Trevalli sono rimasti bloccati in porto a causa delle tensioni internazionali. La sospensione delle operazioni ha portato a un'interruzione nelle consegne e ha evidenziato le difficoltà del settore. Le attività si sono fermate, mettendo in luce le ripercussioni della situazione geopolitica sulle aziende locali.

Una giornata nata per celebrare il legame tra impresa e territorio ha finito per accendere un faro sulle fragilità del settore e le ripercussioni per la difficile situazione internazionale. Trevalli Cooperlat, colosso lattiero-caseario da 234 milioni di euro di fatturato, ha ospitato ieri nella sede di Jesi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e la sua giunta. Un incontro che, oltre a illustrare gli asset produttivi, ha dato voce a una preoccupazione concreta che agita i vertici aziendali: il blocco logistico nello scalo dorico. Trevalli ha messo a nudo le difficoltà derivanti dalle tensioni geopolitiche internazionali, che si riflettono direttamente sull’operatività locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Diversi container della Trevalli bloccati in porto per la guerra" Articoli correlati Guerra Iran: 17 container bloccati, il Prosecco crollaLa guerra in Iran sta prosciugando le esportazioni del Prosecco italiano, con 17 container bloccati nei porti e ordini dal Medio Oriente annullati. La guerra e lo stretto di Hormuz chiuso, container fermi al porto di Ancona: trasportatori in ansiaANCONA Il conflitto Usa-Israele contro l’Iran aggiunge un ulteriore livello di incertezza all’economia marchigiana. Contenuti e approfondimenti su Diversi container Argomenti discussi: Diversi container della Trevalli bloccati in porto per la guerra; L’amministrazione comunale di Jesi in visita alla sede di Trevalli Cooperlat. Diversi container della Trevalli bloccati in porto per la guerraLa notizia emersa dall’incontro con la giunta Fiordelmondo in azienda per celebrare l’intesa con il territorio. ilrestodelcarlino.it