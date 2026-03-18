Disponibile il trailer ufficiale di Star Wars |  Maul – Shadow Lord

Da nerdpool.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato diffuso il trailer ufficiale e un poster inedito di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata prodotta da Lucasfilm Animation. La produzione sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 6 aprile, con due episodi disponibili ogni settimana. La serie si concentra sulla figura di Maul e si inserisce nel universo di Star Wars.

Sono disponibili il nuovo trailer e un poster inedito di  Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata Lucasfilm Animation che debutterà il 6 aprile in esclusiva su Disney+, con 2 episodi disponibili ogni settimana. Gli ultimi 2 episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione della festa di  Star Wars   per eccellenza, lo  Star Wars Day. Ambientata dopo gli eventi di  Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di una giovane Padawan Jedi disillusa, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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