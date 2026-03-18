Disponibile il trailer ufficiale di Star Wars | Maul – Shadow Lord

È stato diffuso il trailer ufficiale e un poster inedito di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata prodotta da Lucasfilm Animation. La produzione sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 6 aprile, con due episodi disponibili ogni settimana. La serie si concentra sulla figura di Maul e si inserisce nel universo di Star Wars.

Sono disponibili il nuovo trailer e un poster inedito di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata Lucasfilm Animation che debutterà il 6 aprile in esclusiva su Disney+, con 2 episodi disponibili ogni settimana. Gli ultimi 2 episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione della festa di Star Wars per eccellenza, lo Star Wars Day. Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di una giovane Padawan Jedi disillusa, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale di Star Wars: Maul – Shadow Lord Articoli correlati Maul è tornato: ecco il trailer e la data d’uscita di Star Wars: Maul – Shadow LordL’iconico villain di Star Wars torna in una nuova serie animata con le voci, nella versione originale, di Sam Witwer, Gideon Adlon, e il candidato... Star Wars: Maul – Shadow Lord | Disney+ svela il teaser trailer della serie animataDisney+ ha diffuso poco fa il teaser trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie originale animata ispirata al celebre universo creato... STAR WARS : MAUL- Shadow Lord | TEASER REACTION Altri aggiornamenti su Star Wars Temi più discussi: Star Wars: Maul – Shadow Lord, il trailer della nuova serie animata; ‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’, in arrivo su Disney+; Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato nel trailer del DLSS 4.5; Star Wars: Maul – Shadow Lord, il nuovo trailer della serie Disney. Star Wars: Maul - Shadow Lord, il trailer ufficiale della serie animataLa serie dedicata al villain Darth Maul debutterà il 6 aprile in esclusiva su Disney+: ecco un nuovo trailer e tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it Star Wars: Maul – Shadow Lord, il nuovo trailer della serie DisneyDisney+ svela trailer e poster di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata Lucasfilm con protagonista l’iconico villain Maul. vgmag.it La verità su Anakin Skywalker: il vero ruolo di Palpatine Un’idea che ciclicamente riemerge tra i fan di Star Wars riguarda il ruolo di Palpatine… - facebook.com facebook Star Wars: Return of the Jedi in Concert arriva in Italia con due appuntamenti speciali Roma–21/22 marzo Milano–2/3 maggio Film integrale sul grande schermo e orchestra di oltre 80 musicisti dal vivo #Unipol Main Sponsor del Roma Film Music Festival # x.com