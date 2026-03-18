Diritti sugli spettacoli all’estero ecco come è uscito allo scoperto il figlio segreto della Carrà

Un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio ha rivelato l’esistenza di un figlio segreto di Raffaella Carrà, nato dall’ex segretario personale e manager Gian Luca. La decisione giudiziaria ha portato alla luce questa relazione, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle circostanze. La notizia è stata resa pubblica attraverso i documenti ufficiali del procedimento.

Un’ordinanza del Tribunale di Roma risalente allo scorso 6 febbraio ha portato alla luce il figlio segreto di Raffaella Carrà, ovvero l’ex segretario personale e manager Gian Luca Pelloni Bulzoni. La conferma è poi arrivata dalla Fondazione intitolata alla showgirl scomparsa nell’estate del 2021, dichiarando che «l’adozione era finalizzata a proseguire la sua attività». Ed è per questo che l’uomo, ora erede legittimo del patrimonio dell’artista, ha chiesto al Tribunale romano di poter mettere le mani sul musical teatrale Ballo Ballo, gestito da una società spagnola, chiedendo l’inibitoria per la mancanza del suo consenso. Era il 2020 quando... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Diritti sugli spettacoli all’estero, ecco come è uscito allo scoperto il figlio segreto della Carrà Articoli correlati Leggi anche: Adriano Celentano, il figlio segreto esce allo scoperto: "Voglio essere riconosciuto" Dopo quello della Carrà spunta anche il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoDopo la rivelazione dell’esistenza del figlio adottivo di Raffaella Carrà, un’altra vicenda legata a una delle icone dello spettacolo italiano è... Back 10 years, she dumped the scumbag and kept a handsome idol—he has a hidden identity. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Diritti sugli Discussioni sull' argomento Vicenza per la legalità: 17 eventi tra teatro, libri e incontri per coinvolgere 8 mila studenti; Riccione accende la primavera italiana: grandi mostre, festival culturali, eventi family, sport e spettacoli da Pasqua a giugno; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Eventi segnalati dai Comuni. Fermiamo il taglio dei diritti delle donne e delle mimose sugli alberi. Io l'8 marzo sempre! - facebook.com facebook