Diretta gol Champions League LIVE | in campo Bayern Monaco Atalanta

In questa sera si svolgono le partite degli ottavi di finale della Champions League, con il Bayern Monaco e l'Atalanta in campo. La cronaca delle gare sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti sui gol e sui risultati. Calcionews24 fornisce la copertura in tempo reale di tutte le azioni e i punteggi delle sfide di questa fase della competizione.

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