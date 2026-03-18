Diogo Tomas col sigaro e la birra in tv per la promozione dell’ADO Den Haag | Sono quello che sono
Diogo Tomas ha partecipato a una trasmissione televisiva per celebrare il ritorno in Eredivisie dell’ADO Den Haag. Durante l’intervista, ha mostrato un sigaro in bocca e una birra in mano, affermando di essere “quello che sono”. La sua presenza in diretta ha attirato l’attenzione degli spettatori, segnando un momento di festa per il club.
Diogo Tomas festeggia col sigaro in bocca e la birra in mano in diretta tv il ritorno in Eredivisie dell’ADO Den Haag. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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