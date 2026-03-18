Diogo Tomas col sigaro e la birra in tv per la promozione dell’ADO Den Haag | Sono quello che sono

Diogo Tomas ha partecipato a una trasmissione televisiva per celebrare il ritorno in Eredivisie dell’ADO Den Haag. Durante l’intervista, ha mostrato un sigaro in bocca e una birra in mano, affermando di essere “quello che sono”. La sua presenza in diretta ha attirato l’attenzione degli spettatori, segnando un momento di festa per il club.