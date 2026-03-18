Per la Festa del papà è stata pubblicata una guida dedicata a chi vuole utilizzare Instagram senza commettere passi falsi. La pubblicazione si rivolge a padri che desiderano partecipare ai social in modo più consapevole, evitando commenti imbarazzanti o vocali troppo lunghi. Il testo si concentra su suggerimenti pratici per un utilizzo più sicuro e appropriato della piattaforma.

S mettiamola di girarci intorno: per un figlio, non c’è niente di più cringe di un padre che cerca di fare il “gg”, il giovane, sui social senza avere la minima idea di cosa stia facendo. Parliamo di quei commenti pubblici imbarazzanti sotto i post degli amici, di vocali infiniti per dire “ok” o dell’uso compulsivo di emoji che non c’entrano nulla con il contesto. Scene quotidiane che fanno sorridere, ma che raccontano una verità, in occasione anche della Festa del papà: il ruolo dei padri deve stare al passo coi tempi e questo significa evolvere anche nel digitale. L’Italia non è un luogo per padri che si prendono cura dei figli X Festa del papà social: guida per non essere “boomer”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dimenticate i commenti pubblici imbarazzanti e i vocali infiniti: per la Festa del papà arriva la guida definitiva per navigare su Instagram con stile senza far vergognare i propri figli

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