Durante la trasmissione DiMartedì, Sallusti ha sorriso mentre Conte si è infuriato, portando a un acceso scontro tra i due. Il video mostra il momento in cui Sallusti ride in faccia a Conte, che reagisce visibilmente arrabbiato. La discussione si è concentrata anche sul caso Almasri, definito da uno dei partecipanti come un episodio scandaloso in cui l’Italia è stata paragonata a paesi come la Mongolia e il Malawi per aver sottratto qualcosa.

"Quando c'è stato il caso Almasri, un caso vergognoso perché lì l'Italia è stata un Paese canaglia al pari della Mongolia e del Malawi, perché noi abbiamo sottratto.": mentre Giuseppe Conte, ospite del talk di Giovanni Floris, DiMartedì su La7, faceva questo discorso, Alessandro Sallusti, in collegamento con il talk, è scoppiato a ridere. E il leader del Movimento 5 Stelle non è riuscito a contenersi e ha sbottato: " Che cosa ride? Ma che cosa ride Sallusti? Guardi che all'Assemblea della Corte penale internazionale siamo stati messi sullo stesso piano di Malawi e Mongolia, siamo ormai uno Stato canaglia. Inconsapevolmente ride Sallusti, non so perché". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Sallusti gli ride in faccia e Conte perde la testa: ecco il video

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