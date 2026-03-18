Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 30ª giornata

Per la 30ª giornata di campionato, i difensori consigliati per il fantacalcio sono stati selezionati in base alle loro prestazioni recenti e alle possibilità di mantenere la porta inviolata. La guida include una suddivisione in fasce che aiuta a individuare i migliori da schierare e quelli da evitare, offrendo un panorama completo sui giocatori difensivi più affidabili e sui rischi da tenere presente in questa giornata di calcio.

La 30ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 marzo alle 18.30 con Cagliari-Napoli e si chiuderà domenica 22 marzo con Fiorentina-Inter (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 30ª giornata Articoli correlati Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata Approfondimenti e contenuti su Difensori consigliati Temi più discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 29ª giornata; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata; Tra centrali e terzini, ecco cinque difensori per la 29a giornata al fantacalcio: scelte approvate; Fantacalcio, 29^ giornata: i difensori da schierare. Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 30ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com Dodo cambia marcia, anche al fanta: finalmente è arrivato il primo +3Il difensore della Fiorentina è andato a segno contro la Cremonese con una grande prodezza. Ecco i suoi numeri e la quotazione al Fantacampionato ... msn.com FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 29ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook Fantacalcio | I difensori consigliati per la 29ª giornata x.com