Giovedì sera alle 21:00 all'Olimpico si svolge il match tra Roma e Bologna, valido per gli ottavi di finale di UEFA Europa League. Le due squadre si affrontano in una partita che può decidere il passaggio ai quarti, con la Roma che cerca di imporre un pressing alto contro il palleggio avversario. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per entrambe.

Giovedì alle 21:00, sotto le luci dell’Olimpico, Roma e Bologna si giocano molto più di una qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. È una sfida che incrocia filosofie, identità e numeri che raccontano una partita aperta, ma soprattutto profondamente tattica. Da una parte la struttura aggressiva e verticale della Roma di Gian Piero Gasperini, dall’altra il calcio posizionale e dinamico del Bologna guidato da Vincenzo Italiano. Roma, il 3-4-2-1 che vive di duelli e verticalità. La Roma si presenta con un 3-4-2-1 che, più che un modulo, è un sistema relazionale fatto di marcature preventive, uscite aggressive e ricerca immediata della profondità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby italiano d’Europa: Roma-Bologna, pressing contro palleggio nella sfida che vale i quarti

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