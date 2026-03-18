Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, nella Sala Nassirya del Senato italiano è stato firmato un protocollo d’intesa che modifica le modalità di gestione della salute cerebrale in Italia. Secondo i dati ufficiali, ci sono circa 1,43 milioni di persone affette da demenza nel Paese, con un’incidenza stimata del 45%.

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, nella Sala Nassirya del Senato italiano si è siglato un protocollo d’intesa che ridefinisce l’approccio alla salute cerebrale nel nostro Paese. L’accordo tra la Società italiana di neurologia (Sin), la Croce Rossa Italiana e la Fondazione Aletheia dà il via alla campagna nazionale Salute del cervello: prevenzione, politiche, prospettive. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che oltre 1,43 milioni di italiani convivono con una diagnosi di demenza, un dato allarmante ma non irreversibile se si agisce sui fattori di rischio modificabili. Il documento firmato oggi segna un cambio di passo fondamentale rispetto alle strategie passate, spostando l’attenzione dalla sola cura alla prevenzione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Demenza: 1,43 milioni di casi, l’intesa per il 45%

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