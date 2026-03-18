Del Piero si sfoga | Pensiamo di essere i più bravi e poi prendiamo 7 gol basta lamentarsi

Del Piero ha espresso il suo punto di vista prima della partita di Champions League, commentando i risultati del calcio italiano e criticando chi si lamenta frequentemente per il calendario molto intenso. Ha affermato che si pensa di essere i migliori, ma poi si subiscono sette gol in una partita, invitando a smettere di lamentarsi. Queste parole sono state pronunciate in un momento di riflessione prima di un'importante sfida europea.

Del Piero si sfoga prima della notte di Champions sottolineando i limiti del calcio italiano e di chi si lamenta sempre per il fatto che si giochi troppo. Paragoni impietosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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