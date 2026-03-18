Negli anni Duemila come nei giorni nostri, in ogni film Notte prima degli esami che si rispetti, c’è sempre l’amico ligio allo studio. In Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, in uscita al cinema domani, a vestirne i panni è il riminese Christian Dei, romano d’adozione. Una bella infanzia vissuta tra il mare e i sogni, Dei ha lasciato la Romagna giovanissimo per frequentare l’Istituto Rossellini a Roma. Una scommessa vinta: oggi, a 18 anni appena compiuti, Christian è tra i protagonisti della rivisitazione del cult anni Duemila. Partiamo dal provino. Com’è andata? "Ero minorenne quando mi sono presentato. Il regista mi ha chiesto di imparare una scena a memoria, in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dei: "Prima sul set, poi a scuola. La mia Notte prima degli esami"

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