Di cosa parliamo quando parliamo di Vinicius. Di un fuoriclasse assoluto, una delle stelle più luminose di questi tempi, ma anche di un giovane uomo di venticinque anni sempre al centro, suo malgrado, della bufera mediatica e dello scandalo. La cronaca di questi anni ci dà la contabilità delle volte - e sono davvero tante - in cui Vinicius è stato bersaglio del razzismo negli stadi d’Europa. E’ stata una litania di offese, insulti, ingiurie, affronti e ululati punteggiata da momenti in cui il brasiliano ha risposto ora incassando, ora sfoderando l’antica e velenosa arte della provocazione, anche a prescindere. È sicuramente una vittima, su questo non si discute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Decida se vuole essere Mandela o Joker": perché tutti ce l'hanno con Vinicius

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