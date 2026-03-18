Débâcle europea per il Newcastle di Tonali e Thiaw | il Barcellona segna 7 gol ai due ex Milan

Il Barcellona ha battuto il Newcastle 7-2 in Champions League, con sette gol segnati contro la squadra inglese. Tra i marcatori ci sono giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Milan, tra cui Thiaw e Tonali. La partita si è disputata in Spagna e ha visto i catalani dominare dall'inizio alla fine. La squadra inglese ha subito una pesante sconfitta davanti ai propri tifosi.

Clamoroso in Champions League: il Barcellona di Hans Flick travolge 7-2 il Newcastle di Eddie Howe e raggiunge i quarti di finale della competizione europea più prestigiosa. Nel match delle 18:45, il 'Camp Nou' ospita un match che si preannuncia molto tirato e ricco di spettacolo. Quest'ultimo c'è stato fin dai primi minuti, tirato, invece, si può dire solo per il primo tempo, che termina 3-2 per i blaugrana. Nella seconda metà, il Barcellona dà spettacolo e segna 4 gol in 21' per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Per gli spagnoli a segno due volte Raphinha, poi gol per Bernal, Lamine Yamal e la doppietta di Robert Lewandowski (nome molto chiacchierato per l'attacco del Milan del futuro). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Débâcle europea per il Newcastle di Tonali e Thiaw: il Barcellona segna 7 gol ai due ex Milan Articoli correlati Il Newcastle domina in Champions: primo gol per l’ex Milan TonaliL'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali trova il suo primo gol in Champions League con la maglia del Newcastle. Ex Milan, il 2025 di Malick Thiaw: i suoi numeri al NewcastleMilan, Thiaw aveva iniziato la pre stagione con Massimiliano Allegri con il vento nelle vele. Tutti gli aggiornamenti su Déb cle europea per il Newcastle di... Newcastle, Tonali si fa male e gli inglesi crollano: le condizioni dell’ex Milan, Gattuso in ansia. Rabbia contro Var e LetexierChampions League, Barcellona-Newcastle, Tonali esce e gli inglesi crollano: le condizioni dell’ex Milan, Gattuso in ansia. Rabbia contro Var e Letexier ... sport.virgilio.it Tonali, infortunio durante Barcellona-Newcastle: allarme Nazionale in vista degli spareggi Mondiali, cosa è successoDopo l'infortunio di Mattia Zaccagni, potrebbero esserci ulteriori guai in vista per la Nazionale di Gennaro Gattuso. Durante il match di ... msn.com