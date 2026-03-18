De Nora utili a 89,5 milioni nel 2025

Nel 2025, Industrie De Nora ha registrato utili per 89,5 milioni di euro. La società ha comunicato i risultati finanziari relativi all’anno appena concluso, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Il consiglio di amministrazione ha approvato i dati ufficiali e annunciato le prospettive future senza fornire ulteriori dettagli.

Industrie De Nora porta gli utili a 89,5 milioni nel 2025. Il consiglio di amministrazione di Industrie De Nora, sotto la presidenza di Federico De Nora, ha approvato la relazione annuale integrata al 31 dicembre 2025, il progetto di bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025, e ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,103 per azione. Ricavi a 875 milioni. I ricavi sono stati pari a 875 milioni di euro, +1,4% su base annua e +4,4% a cambi costanti. Ebitda adjusted a 171,8 milioni di euro, +9,1% su base annua, con utile netto adjusted a 89,5 milioni di euro, +0,8% su base annua. La posizione finanziaria netta è positiva, pari a 86,7 milioni di euro, +29% rispetto al 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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