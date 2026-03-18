Gli importatori di automobili sono stati i principali colpiti dai dazi statunitensi introdotti dall’amministrazione Trump, che hanno causato perdite per almeno 35,4 miliardi di dollari dal 2025. Le misure protezionistiche hanno incrementato i costi e ridotto le vendite, incidendo significativamente sui bilanci delle aziende del settore. La cifra rappresenta un dato ufficiale relativo all'impatto economico di queste tariffe.

I dazi statunitensi voluti dall’amministrazione Trump? Alle case automobilistiche sono costati almeno 35,4 miliardi di dollari dal 2025. Lo dice un’analisi della testata specializzata Automotive News. Il dato include i costi totali dei dazi per il 2025 e le proiezioni fino a marzo di quest’anno, laddove disponibili. Naturalmente, i marchi che importano di più negli Stati Uniti sono anche quelli più danneggiati dalle tariffe trumpiane: per Toyota, ad esempio, il conto da saldare ammonta a 9,1 miliardi di dollari nel suo anno fiscale 2026, che si concluderà il 31 marzo. Tuttavia, anche le “Big 3” di Detroit – Ford, GM e il braccio americano di Stellantis – dovranno mettere sul tavolo 6,5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, 35 miliardi di dollari bruciati dall’auto. Gli importatori i più colpiti

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