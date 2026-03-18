David offre la soluzione | lo scambio fa contenti tutti alla Juventus

Jonathan David, che l’anno scorso ha segnato 25 gol con il Lille, non ha mantenuto le attese in questa stagione e potrebbe essere inserito in un'operazione di scambio con la Juventus. La società bianconera valuta l'ipotesi di rinforzare l’attacco, mentre il canadese potrebbe rappresentare una soluzione per il tecnico. L’eventuale trattativa coinvolgerebbe entrambe le parti, con l’obiettivo di trovare un accordo.

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