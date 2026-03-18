David Lloyd Milano Arese | al via i lavori per il nuovo Club nel cuore de Il Centro

Da ilgiornale.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David Lloyd Leisure, gruppo leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere, annuncia l’avvio ufficiale dei lavori del tanto atteso David Lloyd Milano Arese, la cui apertura è prevista il prossimo inverno. Il Club sorgerà all’interno dell’area di espansione de Il Centro, uno dei complessi commerciali più visitati del nord Italia, e offrirà un’ampia gamma di strutture all’avanguardia dedicate al fitness, al benessere, allo sport e al tempo libero per tutta la famiglia. Il progetto conferma il forte impegno e il piano di espansione del gruppo David Lloyd Clubs nel mercato italiano, dopo il recente annuncio relativo all’acquisizione dei Club del gruppo Aspria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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