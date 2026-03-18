Dalla startup alla bottega 4.0 con Dario Crisci Shoes al Vomero debutta il primo Soft Clubbing a Napoli

A Napoli, al Vomero, si è svolto il primo Soft Clubbing organizzato da Dario Crisci Shoes, una startup che si trasforma in una bottega 4.0. L’evento ha visto la partecipazione di clienti e appassionati, creando un momento di incontro tra il mondo digitale e quello tradizionale. La serata ha rappresentato il debutto di questa iniziativa nel capoluogo campano, puntando sulla sinergia tra innovazione e tradizione.

Ci sono progetti che nascono come intuizioni e trovano compimento quando incontrano un luogo, una comunità e una visione imprenditoriale chiara. È il caso di Dario Crisci, creativo e imprenditore del comparto calzaturiero, che inaugura al Vomero una nuova bottega contemporanea, sintesi tra tradizione manifatturiera e innovazione. Dopo una fase di sperimentazione, il percorso evolve nella Bottega Art & Innovation, spazio che rimette al centro il valore del “fare” e del recupero. Qui la produzione su misura, la personalizzazione e la rigenerazione di calzature e accessori in pelle diventano leva per ripensare il ruolo dell’artigianato nel retail contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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