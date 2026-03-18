Dalla nascita al S Stefano La storia dell’ospedale

L’ospedale accompagna le persone in momenti di grande importanza, dalla nascita alla fine della vita. Qui si svolgono interventi, visite e ricoveri che segnano tappe fondamentali di molte esistenze. È un luogo in cui si vive sia la gioia di una nascita sia la fatica di una malattia o di un intervento. La struttura ha una lunga storia che si estende fino al periodo di San Stefano.

In ospedale puoi vivere la migliore giornata della tua vita, la peggiore, la prima dell’esistenza e anche l’ultima. Alessandro Bicci e Claudio Sarti, due funzionari ospedalieri con l’acutezza degli amministratori e con il cuore di chi ne ha vissuto le varie tribolazioni, ne hanno descritto il divenire con precisione didascalica e con partecipazione viva a una realtà vicina fatta di frenesia notturna con incidenti soprattutto nei giorni di pioggia, barboni in cerca di alloggio, sabati sera di delusioni finite nei recessi del pronto soccorso, adolescenti catatonici. La presentazione nella prestigiosa Sala degli Spedalinghi è avvenuta proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla nascita al S. Stefano. La storia dell’ospedale Articoli correlati Nuovi open day al Punto nascita dell’ospedale di CampostaggiaPoggibonsi (Siena), 28 gennaio 2026 – Con il 2026 ripartono gli appuntamenti con gli open day del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia,... Terni, Stefano Bandecchi: “L’ospedale perde sette posizioni e scende al 108° posto. Disparità di trattamento dalla Regione”Il primo cittadino: “Disparità insopportabili, che indicano una differenza di trattamento abissale, in fatto di risorse, di progetti, di servizi,... FIGLIODIEGO ESCE DA CASA DI NASCOSTO PER ANDARE ALL'APPUNTAMENTO CON LAURA LA BULLA Approfondimenti e contenuti su Dalla nascita al S Stefano La storia... Discussioni sull' argomento Dalla nascita al S. Stefano. La storia dell’ospedale; Stefano Ragazzo is the Rider on the Storm in Patagonia; Sopralluogo di Stefano Lisci al cantiere dell'ospedale di Spoleto; Tennessee all’improvviso . E l’Anfitrione di Plauto. È gia febbre Sanremo: il prossimo anno, ci sarà Stefano De Martino come conduttore e Direttore Artistico. Chi affiancare il napoletano Ci sarà Herbert Ballerina E la splendida Mirtina Miliddi - facebook.com facebook A Marco Guida il premio alla memoria di Stefano Farina La motivazione ufficiale dell’Aia: “Rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuo x.com