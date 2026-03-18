Una nave della Arctic Metagaz si trova alla deriva nel canale di Sicilia, suscitando preoccupazioni per il rischio di una catastrofe ambientale. La situazione ricorda quella del porto di Napoli, dove si stanno sviluppando attività portuali che potrebbero avere conseguenze simili. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione di imbarcazioni e sulla tutela dell’ambiente marino in queste aree.

il caso della Arctic Metagaz alla deriva nel canale di Sicilia merita delle riflessioni aggiuntive anche facendo un raffronto con l’attuale “sviluppo” in corso del Porto di Napoli. Oltre a due serbatoi di gasolio ancora pieni, sulla nave ci sono almeno altre 700 tonnellate di Gnl. Il rischio disastro ambientale è elevatissimo. La nave gasiera è stata probabilmente sabotata dai droni dei nostri “amici” ucraini e ora vaga come una bomba ad orologeria alla deriva nel Mediterraneo centrale. La Arctic Metagaz ha un potenziale di trasporto di circa 60mila tonnellate di Gnl. Il potenziale energetico racchiuso nei serbatoi è di gran lunga maggiore persino della esplosione nucleare che fu fatta detonare a Hiroshima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Arctic Metagaz può nascere una catastrofe ambientale: mi rammenta la situazione del porto di Napoli

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