Dal mondo della politica alle divise | Varese premia i cittadini benemeriti Luigi Barion è commendatore

Il Comune di Varese ha assegnato i riconoscimenti ai cittadini che si sono distinti in vari settori, tra cui il sociale e il volontariato. Tra le persone premiate c’è anche Luigi Barion, che ha ricevuto il titolo di commendatore. La cerimonia si è svolta il 17 marzo, in occasione della Festa dell’Unità d’Italia e della Bandiera, presso la Prefettura della città.

Varese, 17 marzo 2026 – Nel giorno della Festa dell’Unità d’Italia e della Bandiera la Prefettura di Varese ha consegnato le onorificenze dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana che premiano i cittadini del Varesotto che si sono distinti in modo particolare nella propria attività professionale e nell’impegno per il sociale. La cerimonia si è svolta al Salone Estense alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e delle autorità. Tra i presenti il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Provincia Marco Magrini, l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, l’onorevole Maria Chiara Gadd a e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal mondo della politica alle divise: Varese premia i cittadini benemeriti, Luigi Barion è commendatore Articoli correlati Lavoro e virtù. Ecco i cittadini benemeritiTempo di vacanze natalizie, un momento che anche a Santo Stefano Ticino coincide con le benemerenze civiche: il 26 dicembre si è svolta nella sala... Morte di Valentino, il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacoloDa Giorgia Meloni a Gwyneth Paltrow e Sophia Loren, passando per il compagno di una vita Giancarlo Giammetti. Approfondimenti e contenuti su Luigi Barion Argomenti discussi: Dal mondo della politica alle divise: Varese premia i cittadini benemeriti, Luigi Barion è commendatore; Dalla politica alle divise: ecco i nuovi Cavalieri e Ufficiali della provincia di Varese.