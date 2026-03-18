Dal 2024 chiede il suicidio assistito Consegnato il dispositivo necessario

Una donna di 55 anni, affetta da sclerosi multipla e paralizzata, ha richiesto il suicidio assistito a partire dal 2024. È stata consegnata a lei un'apparecchiatura specifica che le permetterà di somministrare il farmaco per il fine vita tramite comando oculare. La donna ha scelto di chiamarsi Libera, nome di fantasia.

Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta dalla sclerosi multipla che l’ha paralizzata, ha ottenuto la predisposizione di un dispositivo necessario per consentirle, tramite comando oculare, l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. A realizzarlo il Cnr su ordine del tribunale di Firenze: dopo il collaudo è stato consegnato nei giorni scorsi a due anni dalla richiesta di Libera di aver accesso al suicidio assistito. Ieri si è conclusa la procedura in tribunale. Lo rende noto l’associazione Coscioni che da sempre la segue. Libera potrà decidere se e quando procedere con l’autosomministrazione del farmaco: grazie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal 2024 chiede il suicidio assistito. Consegnato il dispositivo necessario Articoli correlati Leggi anche: Paralizzata dalla sclerosi multipla riceve il dispositivo per il suicidio assistito: “Ora mi sento veramente libera” Suicidio assistito e la deriva canadese: dal 2016 oltre 76mila persone morte con l’eutanasiaLa sentenza della Consulta sulla legge regionale della Toscana riapre il dibattito anche in Italia. Contenuti utili per approfondire Dal 2024 chiede il suicidio assistito... Discussioni sull' argomento Dal 2024 chiede il suicidio assistito. Consegnato il dispositivo necessario; Padova. Solidalia, a casa 177 dipendenti: l'avvocato chiede il dissequestro? dell'attività; Stadio Flaminio, il Comune chiede integrazioni. Lotito: Siamo pronti; Certificazione Unica 2026: scadenze, novità e come ottenerla. Gli attivisti hanno consegnato alle istituzioni un documento che denuncia "la crescente integrazione dell’azienda nei percorsi educativi pubblici" - facebook.com facebook #4marzo Felici e onorati di aver consegnato il #PremioOlmi a #PierfrancescoDiliberto in arte #PIF nell'ambito del #premiofilmimpresa confermando una collaborazione iniziata con la prima edizione, quattro anni fa! Grazie alla squadra #PFI2026 #Unindustria x.com