dagli stati uniti alla puglia melted solids arriva a manduria

Da Stati Uniti e Puglia, Melted Solids si presenta a Manduria. Il progetto ha ottenuto oltre 100 milioni di visualizzazioni online e collabora con figure di rilievo della politica americana. Tra le attività, ha contribuito a modellare l’immagine pubblica di un giovane sindaco di New York, uno dei più giovani nella storia recente della città.

Tarantini Time Quotidiano Oltre 100 milioni di visualizzazioni online, collaborazioni con figure di primo piano della politica americana e un ruolo chiave nella costruzione dell’immagine pubblica di Zohran Mamdani, tra i più giovani sindaci nella storia recente di New York. Il collettivo creativo newyorkese Melted Solids, considerato tra le realtà più innovative della nuova comunicazione politica digitale, sbarca ora in Italia. L’appuntamento è fissato per il 22 e 23 marzo a Manduria, in Puglia, dove i responsabili del gruppo parteciperanno a una serie di incontri promossi dal musicista e produttore Ferdinando Arnò. Non una semplice visita, ma l’avvio di un dialogo tra cultura, media e politica, con l’obiettivo di creare un ponte tra New York e il territorio pugliese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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