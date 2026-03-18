Da vegan a human | i nuovi domini che cambieranno la rete

Sono stati annunciati nuovi domini di primo livello che potrebbero rendere la navigazione su internet più semplice e immediata. Tra le proposte ci sono estensioni come .vegan e .human, che puntano a identificare in modo più chiaro i contenuti e le identità online. Questi cambiamenti sono destinati a modificare l’aspetto e l’organizzazione del web nei prossimi mesi.

Presto navigare in rete potrebbe diventare più semplice e intuitivo grazie a nuovi domini di primo livello. Immaginate di collegarvi a un sito che termina con.roma o.milano per scoprire informazioni sulle città, oppure a un indirizzo.fisco per le pratiche esattoriali, o ancora.human per contenuti verificati come non generati dall’intelligenza artificiale. Dal 30 aprile al 12 agosto 2026, l’ICANN – l’organismo internazionale che gestisce i nomi a dominio – aprirà le richieste per la creazione di nuove estensioni legate ai domini generici di primo livello. L’iniziativa è rivolta sia a enti pubblici sia a privati che vogliono valorizzare un territorio, una filiera o il proprio marchio. 🔗 Leggi su Billipop.com Articoli correlati Chiusa la maratona sul bilancio . Nella manovra da 351 milioni i cantieri che cambieranno MonzaC’è voluta una lunga notte di Consiglio per arrivare al via libera al Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Monza. Leggi anche: I 10 grattacieli che cambieranno lo skyline delle città americane: tra progetti futuristici e abitazioni da oltre 2 milioni di dollari