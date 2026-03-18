Due viaggiatori partiti da Varese hanno percorso circa 100.000 km a bordo di una Land Rover, attraversando continenti e attraversando diversi climi. La loro avventura li ha portati ai quattro angoli del mondo, dimostrando la resistenza del veicolo e la volontà di esplorare territori remoti. L’impresa si è conclusa dopo aver attraversato varie zone geografiche, da nord a sud, lungo rotte impegnative.

Due viaggiatori partiti da Varese hanno completato un’impresa che tocca i quattro angoli del pianeta, guidando il loro fuoristrada attraverso continenti e climi opposti. Alfio Lavazza e sua moglie Marilena hanno percorso oltre centomila chilometri in totale, di cui più di quarantaduemila su strade sterrate, raggiungendo Città del Capo, Ushuaia, Prudhoe Bay e Capo Nord. L’avventura, iniziata dall’Italia, si trasformerà presto in una pubblicazione solidale destinata a scopi benefici. L’auto utilizzata per questo viaggio è stata ribattezzata con il nome simbolico di Fenice, un veicolo Land Rover che ha sostenuto l’intera traversata globale. La coppia non ha solo affrontato le asperità delle vie ma ha anche raccolto incontri umani significativi lungo tutto il tragitto, trasformando l’esperienza in un racconto di resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Varese ai 4 estremi: 100.000 km in Land Rover

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