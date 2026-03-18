Da stasera su Rai 1 arrivano i nuovi episodi dell' ultima stagione di Morgane Detective Geniale

Da stasera alle 21.40 su Rai 1 e RaiPlay vengono trasmessi i nuovi episodi dell’ultima stagione di

P untuale come la primavera su Rai 1 e RaiPlay arrivano – da stasera alle 21.40 – i nuovi episodi di Morgane – Detective geniale, serie cult francese giunta alla quinta e ultima stagione. Protagonista come sempre è l’esuberante Audrey Fleurot, nei panni di una donna delle pulizie dall’altissimo QI che finisce per collaborare alle indagini di un commissariato di polizia in Francia. E a mettere su famiglia con l’ispettore col quale lavora. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Su Rai 1 torna l’esuberante “Morgane – Detective geniale 4”: nei nuovi episodi è incinta e non sa di chi Morgane – Detective geniale: la trama della prima puntata della stagione 5, dove vederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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