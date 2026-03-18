Da Saronno a Pesaro la vita di Giuditta Pasta in scena a teatro

Da ilnotiziario.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo alle 17.30, a Palazzo Gradari a Pesaro, si terrà una rappresentazione dedicata a Giuditta Pasta, considerata una delle figure più importanti del teatro musicale dell’Ottocento. La manifestazione ripercorre la sua carriera, partendo da Saronno fino a raggiungere Pesaro, con un evento che intende celebrare la sua influenza nel panorama artistico dell’epoca.

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