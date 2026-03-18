Da dove prende il gas l’Italia e perché il prezzo è così dipendente dai fattori esterni

Il sistema di approvvigionamento del gas in Italia si basa principalmente su importazioni da diversi paesi esteri, rendendo il paese vulnerabile alle variazioni dei mercati internazionali. Il prezzo del gas dipende da fattori esterni come l’offerta globale, le tensioni geopolitiche e le fluttuazioni dei costi di trasporto. La dipendenza dall’estero fa sì che eventi politici e economici fuori dai confini nazionali influenzino direttamente il costo finale.

Roma, 18 marzo 2026 – Il sistema di fornitura del gas all’Italia resta fortemente esposto a shock geopolitici. Ci siamo liberati dalle forniture russe ma ora siamo in balia del Gnl proveniente dal Medio Oriente e, soprattutto, non riusciamo a governare la dinamica dei prezzi. Anche perché le rinnovabili pesano ‘solo’ per il 22% dei consumi. Ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni e dopo aver attraversato le problematiche con la Russia dobbiamo affrontare le difficoltà create dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran. Tajani: Petrolio russo? Ne riparleremo quando finirà la guerra in Ucraina È quanto emerge dal Monitor, realizzato da Area... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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