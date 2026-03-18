Il 12 marzo 2026, la scomparsa di Enrica Bonaccorti ha attirato l'attenzione sul mondo della televisione italiana e ha portato di nuovo in primo piano Davide Perino, noto per la sua carriera nel settore. Da bambino della TV a voce riconoscibile, Perino ha raggiunto una certa notorietà nel corso degli anni. La sua presenza si è fatta sentire in diversi programmi e ruoli televisivi.

Il 12 marzo 2026 ha segnato una data dolorosa per il televisivo italiano con la scomparsa di Enrica Bonaccorti, evento che ha riportato alla ribalta la figura di Davide Perino. Il bambino che negli anni Ottanta incantava lo schermo nel quiz Pronto, chi gioca?, è oggi un professionista affermato del doppiaggio, erede di una solida tradizione familiare e voce iconica per generazioni di spettatori. La sua recente apparizione in televisione non è stata una semplice nostalgia, ma un atto di rispetto verso la collega scomparsa, rivelando come il talento infantile si sia trasformato in una carriera duratura e rispettata. L’attenzione pubblica si è... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da bimbo TV a voce iconica: la svolta di Davide Perino

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