Da 32 anni non è mai cambiata la guida Dal 2010 una concessione ventennale

Il 18 aprile ricorreranno 32 anni dalla firma del primo atto notarile relativo alla gestione del PalaRossini, struttura dedicata a Giuliano Rossini, olimpionico di tiro a volo di Ancona. Da allora, la guida della gestione non è mai cambiata, e dal 2010 la concessione è stata rinnovata per altri vent’anni. La gestione della struttura è rimasta invariata nel corso di oltre tre decenni.

Il 18 aprile saranno trascorsi esattamente 32 anni dalla firma sul primo atto notarile che riguarda la gestione del PalaRossini, dedicato al grande olimpionico anconetano di tiro a volo Giuliano ‘Liano’ Rossini. Presente a quella firma Fabio Sturani, che poi, dieci anni dopo, sarebbe diventato sindaco; al tempo firmò davanti al notaio Bucci in quanto legale rappresentante e presidente del ‘Consorzio per la costruzione di impianti sportivi nella città di Ancona ’. Negli anni il nome del consorzio è cambiato, assumendo quello di ‘Ancona per lo sport’ già ai tempi di Luciano Paoloni, uno dei pilastri per la crescita dello sport nel capoluogo dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da 32 anni non è mai cambiata la guida. Dal 2010 una concessione ventennale Articoli correlati La Marinella di Nervi torna all'asta per una concessione ventennaleLa Marinella di Nervi torna all'asta, visto che alle precedenti non si è presentato nessuno. Restyling ’Edy Morandi’. Concessione ventennaleAltro passo in avanti, decisivo, per vedere finalmente all’opera ruspe e operai all’interno dell’impianto sportivo "Edy Morandi" a Le Fornaci,... Altri aggiornamenti su Da 32 anni non è mai cambiata la guida... Discussioni sull' argomento Da 32 anni non è mai cambiata la guida. Dal 2010 una concessione ventennale; (Ri)guardare ER nel 2026; Ho fatto fallire l’azienda di famiglia. Difficile rialzarsi, ma grazie a una mano tesa sono rinata; Consiglio di Stato e i Limiti di Età nei Concorsi in Polizia: ecco cosa succede!. Da 32 anni non è mai cambiata la guida. Dal 2010 una concessione ventennaleIl 18 aprile saranno trascorsi esattamente 32 anni dalla firma sul primo atto notarile che riguarda la gestione del PalaRossini, dedicato al grande olimpionico anconetano di tiro a volo Giuliano ‘Lian ... ilrestodelcarlino.it Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo essere stato aggredito in via Orefici a Milano nella serata di martedì 17 marzo. I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei c - facebook.com facebook Subsonica, trent’anni controcorrente: album, live e tour x.com