Curling l’Italia cede al forcing del Giappone | quinta sconfitta ai Mondiali femminili

L’Italia ha perso contro il Giappone con il punteggio di 8-6 durante i Mondiali femminili di curling 2026 a Calgary. Questa è la quinta sconfitta per la nazionale italiana nel torneo. La partita si è svolta sul ghiaccio canadese e ha visto le giocatrici italiane affrontare il forcing delle avversarie giapponesi.

L’Italia è stata sconfitta dal Giappone con il punteggio di 8-6 ed è incappata nella quinta battuta d’arresto ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo il successo conseguito ieri sera contro la Norvegia, le azzurre si sono inchinate al cospetto delle sempre insidiose asiatiche e restano così al decimo posto in classifica generale con due affermazioni all’attivo, rendendo ancora più complicato l’approdo alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre tra la terza e la sesta posizione disputeranno un playoff: la Turchia è ora lontana due successi e la rimonta si fa sempre più complicata per il quartetto tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, l’Italia cede al forcing del Giappone: quinta sconfitta ai Mondiali femminili Articoli correlati LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Curling: l’Italia lotta ma cede il passo al Giappone. Terza sconfitta alle ParalimpiadiArriva purtroppo un’altra sconfitta per Orietta Berto e Paolo Ioriatti nel torneo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano... Contenuti utili per approfondire Curling l'Italia cede al forcing del... Temi più discussi: Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: l’Italia cede agli Stati Uniti nel terzo turno - FISG; Curling femminile, l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end; Wheelchair curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia si arrende gli USA all’ultimo end - FISG; Curling: l’Italia si arrende alla Cina alle Paralimpiadi. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. Curling: l’Italia lotta ma cede il passo al Giappone. Terza sconfitta alle ParalimpiadiArriva purtroppo un'altra sconfitta per Orietta Berto e Paolo Ioriatti nel torneo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it Curling paralimpico a Milano-Cortina 2026: l’Italia cede alla Cina e agli Stati Uniti, ma lotta fino all’ultimo endNel torneo misto gli azzurri cedono 3-5 alla bicampionessa paralimpica Cina, stasera contro gli USA. Nel doppio misto wheelchair Bertò e Ioriatti perdono 5-7 co ... sportface.it SIAMO CON VOI Continua la rincorsa della Nazionale femminile di curling alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali! A Calgary, le azzurre oggi affrontano altre due gare cruciali! Ore 16 contro il Giappone, ore 21 contro gli Stati Uniti! Non mollateee facebook SIAMO CON VOI Continua la rincorsa della Nazionale femminile di curling alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali! A Calgary, le azzurre oggi affrontano altre due gare cruciali! Ore 16 contro il Giappone, ore 21 contro gli Stati Uniti! Non mollateee x.com